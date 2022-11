Meteo Sicilia, addio al bel tempo: dopo San Martino arriva la pioggia, le previsioni

Fine alle belle giornate in Sicilia, alle porte il maltempo. Ecco le previsioni meteo per il fine settimana.

Sembra destinato a volgere al termine il bel tempo di questi giorni in Sicilia.

Con l’arrivo del fine settimana e come anticipato già nei giorni passati, l’Isola sarà interessata da una nuova situazione di instabilità che si tradurrà in piogge e temperature in discreto ribasso.

La seconda estate siciliana andrà dunque in soffitta. Stop ai bagni fuori stagione, così come al sole cocente e alle massime al di sopra delle medie stagionali.

Meteo Sicilia, le previsioni per oggi e domani

Già a partire da oggi, venerdì 11 novembre, il cielo siciliano si presenta coperto da nubi minacciose e non sono escluse precipitazioni sparse, in particolare nell’area orientale (Catania e Siracusa).

Per la giornata di domani, sabato 12 novembre, i rovesci potrebbero essere più accentuati. Ancora piogge a est, mentre nel Palermitano, nel Trapanese e nei settori centrali della Sicilia non prevedono particolari peggioramenti.

Meteo Sicilia, il tempo previsto per domani

Cieli coperti e possibilità di precipitazioni su tutto il territorio regionale, invece, per la giornata di domenica 13 novembre. Per quanto riguarda le temperature, come detto le massime dovrebbero abbassarsi di qualche grado.

I valori massimi dovrebbero scendere fino ai 20-21 gradi. Nelle zone più interne della Sicilia durante la giornata potrebbero calare fino ai 15-16 gradi.

Le condizioni climatiche dovrebbero stabilizzarsi a partire della prossima settimana, quando le nubi abbandoneranno i cieli della Sicilia.