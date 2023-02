Catania, viaggio da incubo nella metropolitana: devoti costretti a rinunciare alla “Sira ‘O Tri”

Lunghe attese, vagoni stracolmi di persone: ecco cosa è successo in queste ore nella metropolitana di Catania per i festeggiamenti di Sant'Agata

Arrabbiati e amareggiati, sono in tanti ad esserlo, catanesi e non, per non essere arrivati in tempo per assistere allo spettacolo della “Sira O’ Tri” che è andato in scena questa sera, in occasione dei festeggiamenti di Sant’Agata, la patrona di Catania.

Niente omaggi musicali dell’orchestra, nessun gioco di luci e fuochi pirotecnici, tutto finito. Per colpa della metro andata in tilt.

Cosa è successo nella metropolitana di Catania

Si perché, il servizio di trasporto pubblico moderno e riscoperto dai cittadini in queste importanti occasioni di festività, è andato in tilt per l’eccessiva quantità di persone che la stanno utilizzando per raggiungere il centro storico dove la festa di Sant’Agata si svolge.

Molte persone hanno raccontato, come si vede nel video in alto, di aver rinunciato a prendere la metro in arrivo e attendere una seconda corsa della metro perché i vagoni in arrivo alla loro fermata erano già pieni di persone.