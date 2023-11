“Metti l’allerta meteo o ti sparo”, minacce al sindaco di Catania. Lui risponde sui social

La risposta del sindaco di Catania: "L'allerta meteo è una cosa seria. No scuole chiuse? A qualcuno servirebbero doppi turni".

“Se non metti allerta meteo dumani ti sparu nda testa”, questo il messaggio intimidatorio che il sindaco di Catania, Enrico Trantino, avrebbe ricevuto sui social per mano di un utente “risentito” per non aver provveduto alla chiusura delle scuole presenti nel Comune etneo in concomitanza con il maltempo previsto per la giornata di ieri, giovedì 23 novembre.

L’episodio è stato reso noto dallo stesso primo cittadino di Catania attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. Il sindaco di Catania ha reso visibile lo screenshot del messaggio, ricevuto alle ore 21.21.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

“Avviso agli studenti catanesi (e a qualche genitore). Capisco fareste di tutto per saltare un giorno di scuola, ma le allerte meteo sono una cosa seria da diramare solo in condizioni di rischio“, ha scritto Trantino su Facebook.

“Non metterei mai a repentaglio la vostra incolumità. Se dovesse nascere un’emergenza io farò la mia parte; ma non interverrò mai solo per ingraziarmi il favore di tanti giovani”, ha aggiunto.

“Peraltro, a giudicare dalla quantità di messaggi sgrammaticati e volgari che mi sono arrivati, non farebbero male a molti di voi doppi turni giornalieri”, ha concluso il sindaco di Catania.