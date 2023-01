I migliori pasticceri del mondo? Non sono italiani: ecco chi ha vinto

Al Campionato Mondiale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolatieri in Francia una "sorpresa"

I maestri assoluti di pasticceria sono i giapponesi almeno per quest’anno. Al Campionato Mondiale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolatieri in Francia, il team nipponico ha sbaragliato i 13 Paesi in gara realizzando tre sculture bellissime e dolcissime raffiguranti i simboli del Paese del Sol Levante. E’ la terza volta che il Giappone si aggiudica il premio dopo il successo nel 1989 e nel 2007.

Migliori pasticceri del mondo, al 2° posto l’Italia

“Sono molto emozionato e felice. Ci siamo allenati per tanto tempo e sono grato a tutto il team giapponese. Sono davvero felice” Ha detto Naritoshi Suzuka, capo pasticcere della delegazione giapponese.

Al secondo posto si è classificata invece l’Italia che ha realizzato un’opera a tema “fotografia”, sul podio anche la Francia. Al Canada il premio per la scultura ecofriendly.