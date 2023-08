Gioia al centro d’accoglienza, migrante 20enne partorisce in struttura

Storia a lieto fine per una giovane in gravidanza ospite di un centro di Agrigento.

Migrante di 20 anni partorisce al Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) “Casa dei Gabbiani” di Agrigento: una bella storia a lieto fine che ha suscitato tanta gioia e tenerezza nei testimoni.

Grande festa per il lieto evento anche per la cooperativa sanitaria “Il Delfino”, che si occupa della gestione della struttura di contrada Ciavolotta.

Migrante partorisce in centro di accoglienza ad Agrigento

“Non c’è stato tempo, ha rotto le acque e in 10 minuti ha partorito”, racconta il medico Salvatore Natalello, che ha assistito la donna mentre metteva al mondo il suo bambino. La neo-mamma era una delle due gestanti incinte della struttura.

Pare che il parto sia stato molto veloce e che non ci sia stato tempo per la corsa in ospedale. Dopo la nascita del piccolo, mamma e neonato sono stati trasferiti comunque al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per i controlli e le cure del caso. In seguito, i due torneranno nella struttura che li ospita. Purtroppo sembra che la donna sia giunta a Lampedusa da sola, senza il papà del bimbo e senza familiari.

Immagine di repertorio