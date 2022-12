Migranti, 32 alla deriva e senza carburante: alla fine sbarcano ad Augusta

Fuggiti dalla Libia e alla deriva per ore sono stati tratti in salvo e condotti ad Augusta, nel Siracusano

Sono stati soccorsi i 32 migranti per i quali ieri Alarm Phone aveva lanciato l’sos mentre erano a sud delle coste siciliane. Fuggiti dalla Libia e alla deriva per ore sono stati tratti in salvo e condotti ad Augusta, nel Siracusano. A confermarlo è la stessa ong che ieri mattina aveva allertato le autorità maltesi e italiane: “Dicono di aver esaurito il carburante. Troppe persone sono morte negli ultimi giorni. Non si ritardino i soccorsi”. Poi la notizia del salvataggio. “Dopo lunghe ore senza contatti con le persone in difficoltà e senza conoscerne la sorte, abbiamo la conferma del loro salvataggio”.