Migranti, 75 sbarcano a Lampedusa: 30 sono donne

Il primo barchino con 45 persone a bordo è stato intercettato a circa 3,5 miglia dalle coste dai militari della Guardia di finanza

Sono 75 i migranti giunti nelle ultime ore a Lampedusa. Il primo barchino con 45 persone a bordo è stato intercettato a circa 3,5 miglia dalle coste dai militari della Guardia di finanza. Tra loro anche 17 donne e 7 minori.

Sempre il pattugliatore delle Fiamme gialle ha rintracciato a 4 miglia dall’isola un’imbarcazione con 30 tunisini, tra cui 13 donne e un minore. Anche per loro dopo i primi controlli sanitari sul molo Favaloro è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano al momento circa 600 ospiti. Stamani in 108 hanno lasciato la struttura per essere imbarcati sul traghetto ‘Paolo Veronese’ che in serata giungerà a Porto Empedocle.