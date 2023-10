Migranti: concluso sbarco 264 a Pozzallo, molti hanno scabbia

Terminato a Pozzallo lo sbarco di 264 migranti soccorsi da una motovedetta della Guardia Costiera e da una della Guardia di Finanza, a poche miglia dalla costa. Si tratta di migranti di nazionalità bengalese, pakistana, siriana, egiziana e libica che sono stati trasportati con un barcone in pessime condizioni. “La loro nazionalità dimostra che bisogna porre anche attenzione anche alla cosiddetta rotta orientale”, dice il sindaco Roberto Ammatuna, spiegando che “i migranti si trovano in discrete condizioni fisiche, anche se molti di loro sono affetti da scabbia”. Soltanto uno è stato trasportato in ospedale.