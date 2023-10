Dramma sulla Sea Eye 4, donna incinta evacuata: lotta tra la vita e la morte

Altri due migranti soccorsi dalla nave Ong al largo di Lampedusa sarebbero in gravi condizioni.

Evacuata d’urgenza donna incinta dalla nave Ong Sea Eye 4, che si trova nelle acque dell’isola di Lampedusa (AG).

L’operazione di soccorso è avvenuta nella morte. Altre due persone, cadute in mare durante le operazioni di salvataggio, sarebbero in gravi condizioni.

Sea Eye 4, donna incinta evacuata d’urgenza

Secondo le informazioni divulgate dall’Ong tedesca attraverso una nota, la donna – una ragazza di origine nigeriana – “sta lottando tra la vita e la morte”. Sarebbe al sesto mese di gravidanza e in serie condizioni. E, in più, altre due persone sarebbero in gravi condizioni: i due avrebbero rischiato di annegare durante le operazioni di soccorso.

L’Italia avrebbe assegnato alla Sea Eye 4 il porto di Vibo Valentia – a otto ore di navigazione – per permettere lo sbarco delle altre persone a bordo.

Nella nota, l’equipaggio della nave Ong battente bandiera tedesca ha sottolineato di “aver chiesto più volte al Soccorso Marittimo Italiano l’evacuazione urgente della donna”. L’Italia, però, avrebbe “forzato la Sea Eye 4 a contrattare con la Libia“, invitando la Sea Eye 4 a fare riferimento al Centro libico di controllo delle emergenze marittime e al servizio di telemedicina italiano.

La situazione a Lampedusa

Mentre si consuma l’ennesimo dramma sulla Sea Eye 4, proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Sono 181, al momento, i migranti presenti all’hotspot di contrada Imbriacola. Per questa mattina non sono previsti trasferimenti in nave. Ieri sono stati 200 i migranti trasferiti a Porto Empedocle.

Immagine di repertorio