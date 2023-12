Naufragio nel Mediterraneo, Guardia Costiera: “Ocean Viking vicina a coste Sicilia”

Le informazioni diffuse da fonti vicine alla Guardia Costiera sul salvataggio dei migranti in difficoltà nei giorni scorsi.

Fonti della Guardia Costiera fanno sapere che “l’Italian Maritime Rescue Coordination Centre ha appreso la sera del 14 dicembre della presenza di un’imbarcazione in difficoltà con migranti a bordo, al largo di Sabratha (Libia), in area di responsabilità Sar libica”.

Il salvataggio dei migranti

L’Italian Maritime Rescue Coordination Centre “ha proceduto, per conto della Guardia Costiera libica, all’invio di un messaggio satellitare a tutte le unità presenti in area che potessero utilmente intervenire in soccorso dell’imbarcazione”.

“Tra queste anche la nave Vos Triton che ha poi tratto in salvo i migranti seguendo le istruzioni impartite dalla competente autorità Sar libica”.

“La nave Ocean Viking – spiegano – aveva lasciato l’area il giorno precedente, 13 dicembre, e il 14 dicembre – giorno del naufragio – si trovava in prossimità delle coste siciliane”.