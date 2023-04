Migranti, 32 persone salvate a Lampione. In 500 in pericolo a Sud della Sicilia

Ha avuto fine la disavventura dei 32 migranti rimasti bloccati nell'isolotto. Nel frattempo a Sud della Sicilia prosegue l'emergenza.

Sono stati salvati i 32 migranti bloccati dalla giornata di domenica sull’isolotto di Lampione, la più piccola delle Pelagie. Il recupero delle persone è avvenuto tramite diversi interventi di elicottero a causa del maltempo.

Lampione, tra i migranti anche una donna incinta

Una motovedetta della Capitaneria di porto aveva tentato a più riprese di avvicinarsi all’isola, ma le cattive condizioni del mare non avevano permesso di imbarcare i migranti.

Tra le persone soccorse a Lampione vi è anche una donna incinta. Complessivamente, le persone tratte in salvo provengono da Camerun, Costa d’Avorio, Guinea e Mali e saranno trasferite nell’hotspot di Lampedusa.

Migranti, 500 in pericolo nel Mediterraneo centrale

Nel frattempo, altri 500 migranti stanno rischiando la vita in queste ore a Sud della Sicilia, in quanto in balia delle onde nel Mediterraneo centrale. A lanciare l’allarme sono stati l’Ong Mediterranea e il servizio Alarm Phone.

“Alarm Phone ha avvertito tutte le autorità di un’imbarcazione in fuga dalla Libia, mentre le condizioni meteo-marine sono pessime. È necessario un intervento di soccorso immediato”, ha scritto Mediterranea sul proprio profilo Twitter.