Migranti in pericolo a Sud della Sicilia, in 24 rischiano la vita: “Salvateli”

Sono 24 i migranti che rischiano la vita nel Mediterraneo centrale. La loro imbarcazione si sarebbe fermata in mezzo al mare.

Sono 24 i migranti che si trovano attualmente in pericolo nel Mediterraneo centrale, a poca distanza dalle isole di Malta e Sicilia.

L’allarme è stato dato in queste ore da Alarm Phone attraverso i propri canali social, sostenendo di essere stata contattata da un gruppo di migranti che si trova in difficoltà su una piccola imbarcazione.

L’annuncio di Alarm Phone: “Salvate senza indugi”

In base a quanto riferito dai migranti, la barca a motore sulle quale si trovano si sarebbe fermata proprio in mezzo al pare, restando così alla deriva.

“Alarm Phone è stata contattata da un gruppo in difficoltà su una piccola imbarcazione. Il loro motore si è fermato e sono alla deriva. Le autorità sono informate: non perdete tempo, salvate senza indugio!”, si legge in un messaggio pubblicato su Twitter.

Fonte foto: Twitter – Alarm Phone