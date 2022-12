Migranti, oltre mille in hotspot Lampedusa: Prefettura lavora a trasferimenti

Nel centro di contrada Imbriacola ci sono 1.213 ospiti a fronte di una capienza di 350 posti ed è corsa contro il tempo per svuotarlo

Scoppia l’hotspot di Lampedusa. Dopo la raffica di arrivi degli ultimi giorni, circa mille in 48 ore con il boom di sbarchi lunedì quando sull’isola si sono registrati 22 approdi, durante la notte sulla più grande delle Pelagie si è registrata una tregua. Nel centro di contrada Imbriacola ci sono 1.213 ospiti a fronte di una capienza di 350 posti ed è corsa contro il tempo per svuotarlo. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, lavora senza sosta ai trasferimenti: tra stamani e stasera circa 200 si lasceranno alle spalle la struttura per essere imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.