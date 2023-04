Migranti, Piantedosi a Lampedusa: “Lavoro per gestione più ordinata”

Il piano del governo, ha sottolineato parlando con i giornalisti, "non è solo un piano per Lampedusa, ma un piano per una gestione più ordinata di quello che parte da Lampedusa".

“Noi confidiamo che a breve riusciremo ad assicurare una gestione più ordinata” dei flussi migratori. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al suo arrivo sull’isola di Lampedusa, assicurando che si sta “lavorando ad una soluzione di lungo periodo” anche a “livello internazionale”, “ma allo stesso tempo lavoriamo per realizzare al più presto un piano per una gestione più ordinata”, perché “la fase acuta degli sbarchi non ci consente di perdere tempo”.

Il piano del governo, ha sottolineato parlando con i giornalisti, “non è solo un piano per Lampedusa, ma un piano per una gestione più ordinata di quello che parte da Lampedusa”. Il titolare del Viminale ha parlato di “una fase epocale della crisi migratoria e la grande sfida è gestire questa sfida epocale”.