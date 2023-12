Migranti, Piantedosi: “Troppi sbarchi ma ne sarebbero arrivati di più”

"La collaborazione con le autorità tunisine e libiche ha consentito di bloccare molte decine di migliaia di arrivi", ha detto il ministro

“Il numero degli arrivi di quest’anno non coincide certo con l’obiettivo delle politiche che il governo ha avviato in molteplici direzioni con il fine di contrastare e sconfiggere il traffico di esseri umani, ma va detto che ne sarebbero arrivati ancor di più se non avessimo adottato le misure varate in questi mesi che hanno già dato risultati concreti”. Lo sottolinea il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in un’intervista a La Stampa.

Il ministro: “Bloccate molte decine di migliaia di altri arrivi”

“Basti pensare che la collaborazione con le autorità tunisine e libiche ha consentito di bloccare molte decine di migliaia di altri arrivi, 121.883 persone, un numero non molto lontano da quello delle persone arrivate, e di arrestare centinaia di trafficanti. Oltre a questo, le iniziative che abbiamo adottato hanno fatto sì – evidenzia Piantedosi – che il nostro sistema dell’accoglienza abbia retto l’urto di un afflusso straordinario che è stato determinato da crisi politiche o socio-economiche avvenute in Paesi stranieri le cui cause sono state del tutto indipendenti da noi”.