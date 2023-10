Salvati 53 migranti da Sea Watch, si trovano a Pozzallo

Concluse le operazioni di sbarco a Pozzallo dei 53 migranti soccorsi ieri dalla nave Aurora della Ong Sea Watch

Concluse le operazioni di sbarco a Pozzallo dei 53 migranti soccorsi ieri dalla nave Aurora della Ong Sea Watch. “Ieri, la nostra nave veloce di soccorso Aurora, grazie all’assistenza dell’aereo da ricognizione Seabird, ha localizzato una barca di legno sovraffollata e in pericolo – ricostruisce l’organizzazione-. Abbiamo portato a bordo in sicurezza tutte le 53 persone, assicurandoci che ricevessero le cure di cui avevano bisogno”.

L’arrivo a Pozzallo di Sea Watch dopo il salvataggio

“Le autorità italiane hanno indicato Pozzallo come porto di sbarco, distante 17 ore di viaggio dall’area dove avevamo effettuato il soccorso. Lampedusa era a cinque ore di distanza. Oggi, dopo ore di viaggio sotto un caldo intenso, il nostro equipaggio ha raggiunto Pozzallo dove le persone soccorse sono state sbarcate a terra, al sicuro”.

Aurora, annuncia poi Sea Watch, “sta tornando a Lampedusa per salvare il prima possibile altre persone in difficoltà in mare”.