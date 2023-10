Riprendono gli sbarchi a Lampedusa, soccorsi in 40 nella notte dalla Guardia di Finanza

Sono 40 i migranti soccorsi nella notte e trasferiti a Lampedusa. Per le prossime ore non si prevedono trasferimenti.

Riprendono gli sbarchi di migranti sull’isola di Lampedusa. Nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 ottobre sulla più grande delle Pelagie sono arrivate 40 persone: si tratta di 33 uomini, 5 donne e 2 minori.

Lampedusa, aumentano gli ospiti in hotspot

L’imbarcazione, secondo quanto si apprende, sarebbe partita il giorno prima dalle coste della Libia ed è stata soccorsa da una motovedetta della Guardia di Finanza.

I migranti soccorsi in mare sono stati dunque fatti scendere a terra e accompagnati all’hotspot di Lampedusa.

Dopo gli ultimi arrivi, nella struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola sono attualmente presenti 196 persone. Tra loro ci sono 19 minori non accompagnati. Per la giornata di oggi non dovrebbero avvenire trasferimenti.