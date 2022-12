Migranti, 489 persone soccorse: iniziano sbarchi, mentre in mare c’è un altro barcone in difficoltà

La situazione migranti in Sicilia è sempre più complessa: iniziano gli sbarchi delle 489 persone soccorse in mare negli scorsi giorni ma si teme per la vita di altre 45 persone in pericolo.

Questa mattina 104 persone, che fanno parte del gruppo di 489 migranti salvati in mare nei pressi delle coste della Sicilia negli scorsi giorni, sono arrivate al molo Norimberga di Messina: lo sbarco è iniziato poco dopo le ore 7.

Le 104 persone soccorse sono giunte al molo messinese a bordo del pattugliatore Monte Cimone della Guardia di Finanza.

Migranti, 489 persone soccorse: sbarco a Messina, Augusta e Catania

Non ci sono solo i 104 soccorsi e sbarcati a Messina. I profughi giunti in Sicilia negli scorsi giorni sono stati suddivisi tra 3 città siciliane: 180 ad Augusta, 205 a Catania e 104 nella città dello Stretto.

Le autorità competenti hanno già avviato le procedure di identificazione e accoglienza per i diretti interessati, giunti attraverso il Mediterraneo a bordo di un barcone partito dalla Libia e soccorsi dalla Guardia Costiera a sud di Porto Palo.

Mentre il dibattito sulla gestione dell’immigrazione in Italia è ancora nel vivo, soprattutto dopo i casi One Humanity e Geo Barents a Catania, il dramma in mare continua. Migranti che ogni giorno attraversano il Mediterraneo nella speranza di un futuro migliore si trovano di fronte a svariate difficoltà e pericoli. Un esempio è proprio la notizia della presenza, in queste ore, di un’imbarcazione in difficoltà al largo della Libia: lo ha riferito Alarm Phone, che parla di ben 45 persone a bordo e in pericolo in mare.

Immagine di repertorio