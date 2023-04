Migranti alla deriva, 440 salvati da Geo Barents a Sud della Sicilia

Concluse con successo le operazioni di soccorso dei migranti alla deriva nel Mediterraneo centrale grazie all'intervento di Geo Barents.

Si sono concluse, dopo 11 ore, le operazioni di soccorso dei quasi 500 migranti che si trovavano da un paio di giorni a bordo di un’imbarcazione alla deriva a Sud della Sicilia, nel Mediterraneo centrale.

A effettuare il salvataggio dei 440 migranti è stato l’equipaggio della nave umanitaria Geo Barents di Medici senza Frontiere. L’intervento è durato più del previsto a causa delle avverse condizioni del mare dettate dal maltempo. La nave alla deriva era partita recentemente dalle coste della Libia.

Migranti, ieri vertice a Palazzo Chigi

Nel frattempo, nella giornata di ieri, si è svolto il vertice a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e i ministri competenti per affrontare il tema dei migranti in arrivo in Italia.

Nel corso dell’incontro si è parlato degli aiuti da fornire alla Tunisia, Paese “amico” in difficoltà. Si è deciso, inoltre, di rafforzare l’azione dei centri per i rimpatri nelle Regioni.

Foto di repertorio