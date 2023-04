Migranti, alle 18 vertice a Palazzo Chigi. Ancora in pericolo 500 persone a Sud della Sicilia

Cabina di regia del Governo per discutere dell'emergenza migranti. Resta alta l'attenzione per i 500 ancora in balia delle onde nel Mediterraneo centrale.

È in programma per oggi pomeriggio alle 18 a Palazzo Chigi un vertice del Governo per fare il punto sulla situazione migranti che investe l’Italia. All’incontro prenderanno parte la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al ministro della Difesa Guido Crosetto.

Migranti, di cosa si parlerà al vertice

Così come anticipato dal sottosegretario dell’Interno Emanuele Prisco ai microfoni di “Radio Anch’io”, su Rai Radio1, nel corso della cabina di regia si discuterà dei canali internazionali che si stanno aprendo con i Paesi dai quali proviene la maggior parte dei migranti.

Inoltre, sono in fase di valutazione da parte dell’esecutivo una serie di misure a supporto di tutti quei soggetti che giungono in Italia avendone diritto.

Migranti, Alarm Phone: “Autorità intervengano”

Nel frattempo prosegue l’emergenza migranti a Sud della Sicilia. Nelle scorse ore sono state finalmente messe in salvo le 32 persone che erano rimaste bloccate da domenica sull’isolotto di Lampione a seguito delle cattive condizioni del mare.

Oggi, invece, Alarm Phone ha annunciato di avere ristabilito i contatti con i 500 migranti che erano salpati dalle coste della Libia e attualmente in mare grosso in zona Sar. “Sappiamo che due navi mercantili sono vicine all’imbarcazione in pericolo. I mercantili non sono equipaggiati per condurre operazioni di ricerca e soccorso di questa portata. Chiediamo alle autorità di mobilitare risorse sufficienti senza ulteriore ritardo!”, ha scritto Alarm Phone su Twitter.

Anche la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere si sarebbe messa in contatto con l’imbarcazione, ma al momento le manovre di avvicinamento sono rese difficili dal maltempo.