Migranti, parla Totò Martello: “Nessuno vuole affrontare il problema, l’Italia sarà emarginata in Europa”

L'ex sindaco di Lampedusa, Totò Martello, duro contro Governo e Stati che non aiutano i migranti: "Problema non si risolve con slogan".

“Questa prova di forza del Governo italiano non servirà a nulla. L’Italia sarà emarginata in Europa, perderemo su altri fronti, come quello economico e del Pnrr, e sul tema migranti rimarrà tutto fermo, come da 30 anni a questa parte”. Lo dice all’AdnKronos l’ex sindaco di Lampedusa e capogruppo del Pd sull’isola Totò Martello.

“Sono 30 anni che facciamo gli stessi errori e ripetiamo le stesse cose. Quello che è successo era prevedibile. La verità è che nessuno vuole affrontare davvero il fenomeno delle migrazioni, nessuno avanza delle proposte in Europa”, aggiunge.

Martello: “Ogni Stato agisce per fatti propri, è solo campagna elettorale”

“Questa lite, come altre, accadono perché non ci sono indicazioni da parte dell’Ue e quindi ogni Stato agisce per i fatti propri. Gli accordi che sono stati fatti non vengono osservati. Bisogna avere il coraggio di mettersi insieme per discutere, anche coi paesi africani”.

Per Martello, tutto questo “è solo becera campagna elettorale, da un lato, e silenzio, dall’altro”. “Vogliono solo dimostrare che sono forti ma poi di affrontare il vero problema del fenomeno migrazioni non se ne parla”.

“Problema non si risolve con slogan od ordinanze”

“Gli arrivi, l’accoglienza, i trasferimenti, sono problemi della politica e la politica su tutti questi temi non è mai realmente intervenuta”, aggiunge. “Non volete le Ong? Bene, allora bisogna che gli Stati sorveglino il Mediterraneo. Le Ong salvano solo vite umane, cosa che è prevista dal codice internazionale”.

“A cosa deve portare? Se l’Europa non ha una strategia comune, questi documenti servono solo ed esclusivamente ad aizzare, a fare vedere ai propri elettori che si è forti. Il problema non si risolve con gli slogan o con le ordinanze: questa è solo campagna elettorale o apparenza per nascondere quello che non viene fatto”, conclude Martello.