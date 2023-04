Milan, tegola Ibrahimovic: lesione al polpaccio, stagione praticamente finita

Lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro per Zlatan Ibrahimovic: la stagione dell'attaccante del Milan rischia di essere finita qui

Tegola Zlatan Ibrahimovic in questa stagione. L’esito degli esami il fuoriclasse svedese del Milan è stato sottoposto dopo l’infortunio riportato mentre si riscaldava a bordo campo in vista di un possibile ingresso contro il Lecce hanno evidenziato infatti una lesione del gemello mediale del polpaccio destro.

Problema che costringerà l’attaccante rossonero a rimanere fermo ancora per un lungo periodo e che rischia di chiudere anticipatamente la sua stagione.

Incerti i tempi di recupero per Ibrahimovic

Al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero per Ibra, ma l’impressione è che per Zlatan l’annata travagliata possa terminare qui.

A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, difficilmente lo svedese difficilmente riuscirà a smaltire l’infortunio in tempo per essere a disposizione di Pioli nelle ultime partite di campionato.