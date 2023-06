Milan, è tempo di addii: dopo Ibra via Maldini e Massara

L’ufficialità dovrebbe arrivare in queste ore, ma è stato già tutto deciso.

Nemmeno il tempo di assorbire l’emozionante addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic che al Milan si è scatenata un’altra rivoluzione. Questa volta pesantissima perché ad andare via saranno i direttori dell’area sportiva. Paolo Maldini e Frederic Massara non lavoreranno più per il club rossonero. La decisione è stata presa ieri mattina dal proprietario Gerry Cardinale arrivato a Milano proprio per avere un faccia a faccia con l’ex bandiera milanista. Modi di pensare differenti, il mercato è solo l’ultimo motivo che ha portato alla separazione, alla base del rapporto non idilliaco tra Maldini e Cardinale c’è proprio la gestione del club e alcune scelte del DT che non sono piaciute (anche dal punto di vista comunicativo).

Estate di cambiamenti

Il Milan si avvia verso una nuova estate di cambiamenti, e lo fa recidendo il cordone ombelicale con una figura importantissima per il club come Paolo Maldini. L’ufficialità dovrebbe arrivare in queste ore, ma è stato già tutto deciso.