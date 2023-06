Milan, ufficiale la separazione con Paolo Maldini

Il Milan e Paolo Maldini si separano: il club rossonero ha comunicato l'addio dell'ex capitano che non sarà più all'interno della dirigenza

Paolo Maldini dice addio al Milan.

L’incredibile epilogo, impronosticabile soltanto alcuni giorni fa, è diventato realtà: la leggenda rossonera, infatti, non ricoprirà pù alcun ruolo all’interno della dirigenza del club meneghino.

A comunicare l’interruzione del rapporto contrattuale è stata la stessa società del patron Cardinale con un freddo comunicato stampa.

Maldini, tornato al Milan nel 2018 come direttore tecnico, lascia così i rossoneri dopo aver conquistato lo scudetto nella passata stagione e aver raggiunto la semifinale di Champions League in quella appena conclusa.

Il comunicato del Milan su Paolo Maldini

“AC Milan – si legge nella nota – annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all’Amministratore Delegato”.