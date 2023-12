“Volete fare a botte?”, Baby gang di ragazze picchia selvaggiamente 9 studenti

Una volta avvicinati hanno iniziato a provocarli verbalmente per poi aggredirli a suon di calci, pugni e spintoni.

La violenza non ha sesso, difatti ormai, non fa neanche tanto più notizia leggere di ragazze che, solitamente in gruppo, si divertono a picchiare. Sono le cosiddette baby gang al femminile, capaci anch’esse di terrorizzare chiunque si torvi a tiro. A Milano, nella zona dei Navigli, a finire vittima della furia di una decina di ragazzine è un gruppo di studenti universitari. Una volta avvicinati hanno iniziati a provocarli verbalmente per poi aggredirli a suon di calci, pugni e spintoni. Ma non solo, visto che, pericolosamente, nella scena già vergognosa hanno fatto la loro comparsa cocci di bottiglia. A riportarlo è il Corriere della Sera, specificando che l’episodio è avvenuto in Ripa di Porta Ticinese, centr della movida milanese.

Rissose

«Volete fare a botte?». Questa la frase che si sono sentiti dire i nove studenti intenti a rientrare dopo una cena sui Navigli tra la notte di venerdì e sabato scorsi. Vistesi ignorate, le ragazze hanno iniziato a malmenarli e a strattonarli senza alcun motivo valido, con uno dei ragazzi che, durante le botte ha riportato la rottura del sopracciglio destro.

La fuga

Infine, una volta riusciti a scappare, uno dei malcapitati, da un “amico” delle ragazze, ha subito al volto la spruzzata in faccia di uno spray al peperoncino. Infine, finalmente la via di scampo, rappresentata per gli universitari da una gelateria e dalla possibilità di chiamare polizia. Un altro, l’ennesimo episodio che fa intendere quanto selvaggia sia diventata la movida di Milano.