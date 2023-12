Tensione a Roma: corteo studenti ingaggia scontri con polizia davanti Montecitorio

Fumogeni e cori contro le forze dell'ordine

«Non ci avete ascoltato, bruciamo tutto»: questo lo slogan dei Collettivi autonomi romani degli studenti che si sono riuniti davanti alla Camera dei deputati per protestare contro le politiche del governo Meloni. E’ tutt’ora in corso, davanti Montecitorio a Roma una manifestazione di alcune decine di studenti. Fumogeni e cori contro la Polizia che si è vista costretta a chiudere l’ingresso di Piazza del Parlamento, ora presidiata da numerosi agenti in tenuta antisommossa.

«Andiamo verso il ministero dell’istruzione» ha urlato uno dei manifestanti al megafono, mentre il corteo ha cominciato a muoversi verso via del Corso e ci sono stati momenti di tensione con gli agenti che hanno sbarrato la strada.