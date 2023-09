Le offre aiuto perché ubriaca e la stupra, individuato il presunto colpevole

Una ragazza di diciotto anni è stata vittima di uno stupro. Un passante le ha offerto l'aiuto e poi l'avrebbe violentata

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata all’alba di domenica in un giardino nella zona dei Navigli, a Milano. Secondo quanto raccontato dalla vittima, come si legge su ‘Milano Today‘, la ragazza, originaria di El Salvador, aveva bevuto troppo la sera prima con il fratello e gli amici. Uscita in strada, si sarebbe ritrovata spaesata e in stato confusionale.

Il finto aiuto

A quel punto un ragazzo, un coetaneo egiziano, si sarebbe avvicinato e con la scusa di offrirle aiuto l’avrebbe trascinata in un giardinetto e costretta ad un rapporto sessuale. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione e ha trovato i due che si azzuffavano. Il ragazzo è stato fermato e indagato a piede libero per violenza sessuale. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale alla Mangiagalli.

