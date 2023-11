Milazzo-Barcellona: non c’è pace per la viabilità

Continuano le criticità legate alla bretella realizzata per collegare i due centri del messinese. Transito limitato e condizioni meteo sono gli elementi che preoccupanto gli Enti competenti

MESSINA – Sembra non esserci pace per i problemi di viabilità sulla bretella di emergenza che divide i comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. Il transito limitato e le condizioni meteo in prossimità della stagione invernale sono i due elementi che rischiano di penalizzare maggiormente la viabilità tra i due centri.

La scorsa settimana si è svolto un vertice tra il Genio civile e tutti gli enti interessati per far fronte al problema. Si sta valutando l’opzione di rendere nuovamente gratuito il passaggio al casello dell’autostrada A20. Un pedaggio che gli automobilisti stanno continuando a pagare regolarmente perché la tratta autostradale è diventata ormai da tempo l’opzione migliore da percorrere per via delle disposizioni sulla bretella e per il traffico della Statale 113. La riunione della scorsa settimana è stata convocata dall’ingegnere capo del Genio civile Santi Trovato, con l’obiettivo di “pianificare gli interventi atti a disciplinare la transitabilità in sicurezza della bretella provvisoria”.

Ancora nessuna novità sul Ponte Mela

L’invito di un nuovo tavolo tecnico è stato inoltrato per conoscenza alla Prefettura di Messina e alla Procura di Barcellona che, da ultimo, sulla sicurezza della viabilità alternativa ha avviato un’inchiesta giudiziaria. Dallo stesso atto di convocazione sembra essere anche emerso il perdurare del disimpegno della Città Metropolitana di Messina e del Comune di Milazzo, enti che, con diverse motivazioni, non riconoscono la competenza sulle misure da adottare per garantire la vigilanza della viabilità alternativa alla chiusura del Ponte Mela.

Il Ponte Mela chiuso nel fine settimana

Dal 4 settembre scorso il transito veicolare sulla pista d’emergenza è consentito esclusivamente nei giorni feriali durante i lavori in cantiere, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 16,30, ed era stato impartito ai sindaci Pinuccio Calabrò e Pippo Midili dei due Comuni interessati, Barcellona e Milazzo, di garantire la presenza di vigili urbani nell’orario di chiusura giornaliero e in caso di allerta meteo, al fine di coadiuvare l’impresa nelle attività di chiusura.

Intanto durante la notte, negli orari in cui il passaggio sulla bretella non è consentito, diversi veicoli hanno violato la disposizione imposta dal Genio civile, attraversando ugualmente la zona. In particolare la scorsa domenica si è verificato un incidente tra due auto che stavano percorrendo il tratto stradale in modo irregolare, provenendo dai versanti di Milazzo e Barcellona. I semafori erano spenti perché in quell’orario la bretella risultava chiusa al traffico e ciò ha causato il sinistro, che per fortuna non ha provocato gravi conseguenze per nessuno dei due automobilisti.

Proprio in virtù delle numerose violazioni registrate in questi giorni, nel vertice della scorsa settimana si è parlato anche della possibilità di installare delle telecamere di videosorveglianza nella zona interessata, in modo da garantire la sicurezza e adottare eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori, eliminando così i rischi della viabilità in prossimità di possibili allerte meteo.