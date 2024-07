Giovane precipita da un’abitazione a Milazzo, trovato in una pozza di sangue: è grave

Trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina, è stato immediatamente intubato.

Un giovane di 26 anni ieri, 25 luglio 2024, è precipitato dal quarto piano di un’abitazione nella zona di San Papino, a Milazzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina, è stato immediatamente intubato.

Il ritrovamento del giovane precipitato dall’abitazione a Milazzo

Le Autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, raccogliendo testimonianze da passanti e vicini di casa. Il giovane è stato trovato a terra in una pozza di sangue, dopo essere precipitato sul parabrezza di una Fiat Panda parcheggiata sotto il balcone. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.