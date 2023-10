Milazzo, al via i lavori per la stazione ferroviaria

Dopo anni di abbandono, gli interventi sono finalmente partiti: il Comune ha messo a disposizione un milione di euro destinato, oltre che alla riqualificazione, a rendere l’infrastruttura più inclusiva per i diversabili

MILAZZO (ME) – Dopo anni all’insegna dell’abbandono sono ufficialmente iniziati i lavori all’interno della stazione ferroviaria di Milazzo, dove si sta portando avanti la prima fase di ristrutturazione. Si punta a un rinnovamento totale, che nel giro di un paio di mesi dovrebbe fornire alla struttura i servizi che attualmente mancano.

I fondi messi a disposizione dal Comune equivalgono a un milione di euro e sono destinati prima di tutto a una maggior tutela nei confronti dei disabili, che una volta giunti nella stazione milazzese si trovano spesso in difficoltà.

Tre ascensori e nuovi percorsi tattili

Si tratta di lavori che puntano soprattutto al potenziamento dei servizi, con l’inserimento di tre ascensori e nuovi percorsi tattili per non vedenti e una messa in sicurezza del piazzale esterno, che nelle ore notturne diventa puntualmente area di rischio.

Prevista, infine, anche la realizzazione di un nuovo locale commerciale da adibire ad area di ristorazione e bar rivolta principalmente alla clientela ferroviaria. Si tratta di 290 metri quadri per cui la Ferservizi, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha pubblicato una manifestazione di interesse per aggiudicarsi il progetto.

I soggetti interessati devono indicare non solo l’attività commerciale che intendono svolgere all’interno della struttura, ma anche il valore del canone annuo che sarebbero disposti a sostenere per l’immobile, tenendo conto, si legge nel bando, anche dei possibili interventi necessari che devono essere effettuati per rendere il locale idoneo all’esercizio dell’attività, mentre il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 15 novembre.

Segnalati inconvenienti e disagi

Durante le scorse settimane i consiglieri di opposizione Lorenzo Italiano, Damiano Maisano, Giuseppe Crisafulli e Alessio Andaloro hanno segnalato inconvenienti e disagi, accogliendo le lamentele di diversi turisti giunti in città. Uno dei principali problemi secondo i consiglieri è legato al luogo in cui si trova la stazione, che non è facilmente raggiungibile se non si hanno servizi di trasporti in sinergia con le partenze e gli arrivi dei treni, fino alla distanza considerevole dal centro e dagli imbarchi degli aliscafi del porto.

Sottolineata anche l’assenza di un distributore di bevande e l’impossibilità di comprare un biglietto perché la biglietteria è chiusa e quella automatica spesso e volentieri non funziona.

I consiglieri di opposizione hanno criticato aspramente anche la strada che conduce alla stazione, caratterizzata da erbacce e spazzatura.

“È stata costruita una cattedrale in mezzo al nulla, rendendola rifugio per la disperazione – ha dichiarato il consigliere Lorenzo Italiano -. Il turista che decide di intraprendere un viaggio in treno viene scaricato in una landa di disservizi. Non si può pensare di diventare meta turistica quando non si è in grado di fornire nemmeno un sistema di trasporti efficiente”.

“È desolante vedere file di persone che, bagaglio a traino sotto il sole o anche con la pioggia, dal centro città devono raggiungere a piedi la stazione, perché non c’è un servizio di collegamento diurno e notturno”, ha concluso.