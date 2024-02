Milazzo, i Molini Lo Presti diventano hotel a 4 stelle

Sempre più vicina la riqualificazione della struttura, da anni in stato di abbandono. La Giunta Midili ha approvato il progetto che prevede, inoltre, la creazione di spazi ristorativi e di un parcheggio

MILAZZO – Grandi passi in avanti per il progetto di riqualificazione dei Molini Lo Presti in via dei Mille. All’interno della struttura, da anni in stato di abbandono, si prevede la realizzazione di un hotel a 4 stelle dotato di ristoranti, bar, caffetterie e bistrot. Un progetto che di fatto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Milazzo e la Camera di Commercio di Messina, che prevede anche un moderno teatro-auditorium da circa 1200 posti, un polo di ricerca per gli istituti di vulcanologia e geofisica, Ispra, Arpa Sicilia e Ingv, un laboratorio chimico, sale convegno e uffici.

La giunta Midili ha approvato il documento di indirizzo per redigere il progetto di riqualificazione dei Molini Lo Presti. Si tratta di un atto propedeutico al successivo affidamento del servizio di architetture ed ingegneria per la redazione del Piano di fattibilità tecnica economica (Pfte) per l’importo complessivo di 18 milioni di euro dei quali 7 milioni e 700mila frutto di finanziamento nazionale, 280mila a carico delle casse comunali e 10 milioni di euro da finanziare con risorse private.

Il progetto prevede anche un parcheggio di circa 60 posti nel seminterrato e un collegamento con il terminal aliscafi e le navi del porto. “La visione progettuale del complesso dei Molini Lo Presti è cambiata nel corso degli anni, assieme agli amministratori della città”, si legge.

“Punto strategico per il collegamento con le isole Eolie, la struttura è oggi utilizzata solo in piccola parte come centro di ricerca in uso da Ingv, Ispra e Anton Dhorn. Attraverso le diverse visioni si è passati da polo prettamente turistico ed a servizio delle navi da crociera a punto nevralgico per la vita dei cittadini, nuovo polo culturale ed economico della città”, viene ulteriormente evidenziato.

Tra gli interventi il Milae Eolian Experience, polo di promozione e commercio dei produttori e artigiani locali e del territorio. Secondo le prime ipotesi l’hotel 4 stelle e i ristoranti verranno realizzati all’ultimo piano dell’edificio, in modo che le diverse terrazze presenti possano trasformarsi in un ulteriore servizio delle future strutture: spazi ristorativi: da intendere come bar, caffetterie, bistrot e quant’altro possono essere utilizzati invece per far provare prodotti e offrire servizi. Sono previsti 36 mesi comprensivi della parte progettuale per portare a compimento l’opera.

“Da troppo tempo – afferma il sindaco Pippo Midili – i Molini Lo Presti versano in condizioni di abbandono e questa Amministrazione si è imposta di mettere fine a tutto ciò. Milazzo ha bisogno di compiere un grande salto di qualità dal punto di vista turistico e dell’accoglienza. Milazzo vanta un patrimonio di inestimabile tra bellezza, natura e cultura e ritengo indispensabile che chi arriva qui possa di trovare un servizio di accoglienza turistica all’altezza dell’immenso valore culturale di questa città. Il provvedimento deliberato in Giunta permette di chiudere l’iter burocratico e ora gli uffici inizieranno subito l’attività per l’affidamento del Piano di fattibilità tecnico economica”.

Il progetto di riqualificazione dei Molini, oltre al benestare del Ministero delle Infrastrutture, che ha messo a disposizione il finanziamento, vede anche una collaborazione con il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina.

“Siamo lieti dell’avvio dell’iter per un intervento su un bene strategico della città di Milazzo, il cui fine principale è la riqualificazione urbanistica e funzionale del porto, per fornire servizi innovativi ai turisti e ai cittadini. Un progetto strategico di integrazione tra la città e l’ambito portuale”.