Tavolo di lavoro su energia e ambiente

Act Tank Sicilia 2023, The European House Ambrosetti

MILAZZO (ME) – “Strategie e politiche per una Sicilia – al centro del Mediterraneo – aperta, attrattiva e connessa”: è questo il titolo del Primo Tavolo di Lavoro, con focus su Energia e Ambiente, che si svolgerà oggi a partire dalle 10.30 a Milazzo (Me) presso Eolian Milazzo Hotel e in videoconferenza.

Il Tavolo di Lavoro affronterà le principali sfide per il territorio in ambito energetico-ambientale, trattando delle nuove soluzioni tecnologiche e delle esperienze di successo per concretizzare la transizione energetica in Sicilia.

Interverranno, tra gli altri: Elena Pagana (Assessore del Territorio e dell’Ambiente, Regione Siciliana), Walter Rizzi (Presidente, RAGE SpA Gela – Eni), Chiara Trovati (Policy Officer, DG Energy – Commissione Europea), Fabio Fava (Professore Ordinario di Biotecnologie industriali ed ambientali, Università di Bologna; Coordinatore Scientifico, Gruppo Coordinamento Nazionale Bioeconomia – Presidenza del Consiglio dei Ministri), Michele Troni (Responsabile Remediation, Eni Rewind), Nicoletta Panariti (Responsabile del Centro Ricerche Sud, Eni) e Cetti Lauteta (Responsabile Scenario Sud, The European House – Ambrosetti).

Vi sarà ampio spazio per il dibattito tra i partecipanti all’incontro, espressione delle Istituzioni e del sistema imprenditoriale siciliano.