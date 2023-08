Mili San Marco, incendio minaccia abitazioni: vigili del fuoco domano rogo – VIDEO

Sono intervenuti due aerei che hanno effettuato lanci di acqua per domare gli incendi in aree con difficoltà di accesso ai mezzi di terra

Momenti di tensione per l’incendio divampato ieri nella zona sud di Messina, ra Mili San Marco e Mili San Pietro. Per cause ancora da accertare le fiamme hanno devastato alcuni tratti di vegetazione e lambito le abitazioni adiacenti.

L’intervento dei vigili del fuoco

ll personale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina è stato impegnato per fronteggiare il rogo. Sul posto è stata fatta convergere una squadra AIB (antincendio boschivo) con due mezzi; a supporto del personale di terra sono intervenuti due aerei dei vigili del fuoco che hanno effettuato lanci di acqua per domare gli incendi in aree con difficoltà di accesso ai mezzi di terra.