“Esorcizzatela”, minacce alla criminologa Bruzzone per il caso della strage di Altavilla

Parole scritte su Facebook e poi cancellate, la criminologa denuncia il fatto: "Qualcuno vede diavoli ovunque".

Minacce alla criminologa Roberta Bruzzone, incaricata della perizia psichiatrica di Giovanni Barreca – indagato principale della strage di Altavilla Milicia (PA) – come perito di parte della difesa.

Lo ha confermato la stessa criminologa con un post sui social.

Strage di Altavilla Milicia, minacce a Roberta Bruzzone

“Iniziano gli attacchi nei miei confronti sul caso di Altavilla Milicia, dove qualcuno vede diavoli ovunque… anche nella sottoscritta! E le mie domande al parroco restano aperte”, scrive la criminologa in un post sui social.

Del caso Bruzzone ha parlato anche nel corso di una puntata di Ore 14. La criminologa avrebbe chiesto di accedere al luogo dove si sarebbero consumate le torture che hanno portato alla morte di Antonella Salamone e dei figli Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, al culmine di un presunto “rito di purificazione” contro il demonio.

“Il demonio torna sempre sul luogo del delitto. Meditate ed… esorcizzatela“, si legge in un post pubblicato da una pagina. Minacce che Roberta Bruzzone ha deciso di denunciare a scopo cautelativo.

Le domande al parroco

La criminologa avrebbe concentrato i suoi primi approfondimenti sulla strage di Altavilla sulla figura del parroco di Altavilla Milicia e sulla vicinanza dei coniugi Sabrina Fina e Massimo Caradente – presunti complici di Barreca – alla famiglia del muratore 54enne. Don Salvo Priola avrebbe affermato che “qui ad Altavilla ci sono molti casi di possessione demoniaca, non solo di adulti – che sono vessati, insultati e a volte anche posseduti dal maligno – ma anche di bambini”. Parole controverse, che Roberta Bruzzone commenta così: “Fa riferimento di casi di bambini posseduti dal demonio in mano a genitori inadeguati, che si rivolgono a cartomanti e fattucchieri invece di pregare. Mi domando: il parroco è a conoscenza di questi casi con nomi e cognomi. A prescindere che si creda o meno nella possessione demoniaca, un bambino ritenuto ‘posseduto’ è potenzialmente esposto a tutta una serie di possibili maltrattamenti di qualsivoglia natura. Il prete si è attivato per salvaguardare questi bambini?”.

Per la criminologa, qualora il prete fosse a conoscenza dei casi di presunti “bambini posseduti”, avrebbe potuto immaginare quale effetto le sue parole potessero fare su una persona simile a Barreca o semplicemente fragile. E avrebbe dovuto, di conseguenza, agire per evitare la tragedia.

La perizia psichiatrica

Il gip di Termini Imerese ha autorizzato la perizia psichiatrica per Giovanni Barreca, il principale indagato per la strage di Altavilla Milicia. A eseguirla saranno lo psichiatra Alberto Caputo e la criminologa Roberta Bruzzone.

L’uomo è accusato di omicidio plurimo – della moglie Antonella Salamone e dei figli Kevin ed Emanuel – e di occultamento di cadavere. Indagati anche la figlia 17enne – per concorso – e una coppia di coniugi palermitani, Sabrina Fina e Massimo Carandente.