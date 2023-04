Rifiuti: Minardo (Lega), ‘per Sicilia serve modello danese, accelerare su termovalorizzatori’

"L’iter annunciato dall’assessore Di Mauro fa ben sperare su un percorso concreto rispetto a quelli sempre annunciati nel passato"

“Credo che alla Sicilia serva un modello danese”. Così il deputato della Lega e presidente della commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, che su Facebook posta una foto del termovalorizzatore di Roskilde in Danimarca che a breve riceverà 60mila tonnellate di rifiuti siciliani. “Questo è il termovalorizzatore, o meglio l’Energy Tower, di Roskilde in Danimarca – scrive Minardo nel suo post -. La struttura progettata da Erick van Egeraat è il secondo punto di riferimento della città, dopo la torre della Cattedrale annoverata fra i siti Unesco in qualità di prima cattedrale gotica in mattoni. Questo impianto riceve rifiuti provenienti da nove comuni limitrofi e produce elettricità ed energia termica per l’intera regione di Roskilde”.

E’ tempo di fare sul serio

Il deputato ibleo, da sempre schierato sulla scelta dei termovalorizzatori, nel suo post sottolinea che portare i rifiuti in Danimarca eviterà “una nuova emergenza rifiuti nel bel mezzo della stagione turistica”. “E’ importante – scrive ancora Minardo – che la Regione Siciliana si sia mossa per tempo ma è ancora più importante che adesso sui termovalorizzatori si faccia sul serio. L’iter annunciato dall’assessore Di Mauro fa ben sperare su un percorso concreto rispetto a quelli sempre annunciati nel passato”, conclude.