Rischio Listeria, salsa al salmone ritirata dal commercio: l’allarme del Ministero della Salute

Nel sito web è stato lanciato l'allarme per un serio rischio alla salute dei consumatori

Nella sezione del sito web del Ministero della Salute dedicato è stato pubblicato un avviso per rischio microbiologico legato ad un lotto di salsa al salmone scozzese. All’interno del prodotto indicato, che viene venduto in confezioni da 90 grammi, è stata infatti segnalata la presenza di Listeria monocytogenes.

Ministero della Salute: “A rischio la salute dei consumatori”

Nell’avviso diffuso sul portale del Ministero si legge che il lotto di salsa soggetto a richiamo è il numero 054/24 con data di scadenza 23/05/2024. Il prodotto è a marchio Magrini Le Delizie, della linea Cuore di Salsa. La sede dello stabilimento si trova in via Catagnina 4, a Massa, in provincia di Massa e Carrara, il marchio di identificazione è IT G105G CE. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è “rischio per la salute dei consumatori” dovuto alla positività al batterio Listeria monocytogenes.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI