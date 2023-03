Il ministro Crosetto accompagna anziana in polizia, agente gli chiede: “Lei chi è?”

Il Ministro della Difesa ha aiutato un'anziana in stato confusionale portandola alla Polizia, ma al Commissariato non è stato riconosciuto

Un episodio particolare ha visto come protagonista nelle giornata di ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto.

L’uomo, infatti, ha raccontato sul proprio profilo Twitter di aver aiutato e accompagnato in un Commissariato di Polizia un’anziana in stato di confusione incontrata in farmacia.

Giunti però sul posto, però, l’agente in servizio non lo avrebbe riconosciuto, domandandogli: “Scusi, lei chi è?”.

La vicenda, come prevedibile, ha scatenato risate e ironia da parte dei followers.

Il messaggio di Crosetto su Twitter