Spacciava in giro per l’isola con il “complice” maggiorenne: arrestato minorenne

Minorenne e presunto complice "beccati" dai carabinieri di Pantelleria.

I carabinieri della stazione di Pantelleria, coordinati dalla Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Palermo, hanno arrestato un minorenne per possesso di droga ai fini di spaccio.

A seguito delle formalità di rito, il ragazzo è stato condotto al carcere minorile Malaspina di Palermo e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto ai domiciliari.

Minorenne in giro a spacciare droga, arresto a Pantelleria

Gli operanti, durante servizio di controllo del territorio, hanno fermato il giovane a bordo di uno scooter e, visto che lo stesso appariva nervoso, hanno deciso di perquisire il veicolo. I carabinieri hanno trovato – ben nascosto all’interno – un pacchetto di hashish per un peso di circa 10 grammi, un bilancino di precisione e una dose di marijuana.

I carabinieri hanno poi esteso il controllo all’abitazione del giovane trovato altri 180 grammi circa della stessa sostanza, altri bilancini di precisione e materiale dedito al confezionamento della droga. Dai primi accertamenti, gli investigatori dell’Arma hanno ipotizzato che il minorenne intrattenesse scambio di sostanza stupefacente con un altro ragazzo isolano, già maggiorenne.

Il “collega”

L’intuizione dei carabinieri ha avuto esito positivo in quanto nell’abitazione del presunto complice, gli investigatori dell’Arma hanno trovato altra droga (hashish per l’esattezza) per un peso di circa 50 grammi.

Alla luce degli accertamenti svolti, il minorenne è stato arrestato, mentre il maggiorenne denunciato per possesso di droga ai fini di spaccio. Gli operatori hanno sequestrato in tutto circa 250 grammi circa di hashish.

Immagine di repertorio