Miriam Leone: “Non sognavo il matrimonio, mio marito siciliano come me”

Miriam Leone, ospite a Verissimo, parla del matrimonio con Paolo Carullo, celebrato a settembre del 2021. “Abbiamo festeggiato da poco il primo anniversario. La vita è incredibile, non sentivo l’esigenza di sposarmi, poi ho incontrato mio marito e ho detto: con lui sì”.

L’incontro in una festa in Toscana

Parlando del loro primo incontro: “Lui è siciliano come me, ma ci siamo conosciuti a una festa in Toscana”. Oggi Miriam Leone vive a Milano con il marito. “Lui lavora e vive a Milano, quindi mi sono trasferita qui. È una bellissima città, anche se mi manca la mia terra, il mare, la vita semplice che facevo in Sicilia”.