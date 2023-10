Mo, comunità ebraica Catania: “Siamo molto fatalisti, Dio dirige opere”

“Noi siamo molto fatalisti. Per noi è Dio che dirige le opere. Preoccuparsi si ma sino ad un certo punto perché è lui che decide per noi”.

“Noi siamo molto fatalisti. Per noi è Dio che dirige le opere. Preoccuparsi si ma sino ad un certo punto perché è lui che decide per noi”. Lo afferma Baruch Triolo, segretario della comunità ebraica di Catania che in merito alla grave crisi israelo-palestinese rivolge il suo pensiero ai “bambini, certamente sconvolti” da quanto sta accadendo. “Sentire una sirena e poi le bombe- evidenzia ai microfoni della Tgr regionale- non credo sia il modo migliore per una crescita serena”. Triolo, avvocato, ricorda infine “un collega dello studio insieme ad altre persone si trovano nella zona del mar Morto, erano a sud sino a qualche giorno fa, li hanno spostati e contano di tornare il prima possibile”. Anche la comunità ebraica etnea ‘vive’ sotto sorveglianza per il pericolo di attacchi.