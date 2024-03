Mobilità, una rete tecnologica per muoversi a Caltanissetta

Si tratta di un sistema basato sulla raccolta e sull’elaborazione dei dati: sensori per analizzare il traffico e la qualità dell’aria, un’app per i mezzi pubblici e la gestione automatizzata del posto auto nei parcheggi

CALTANISSETTA – “I dati sono alla base della conoscenza ci aiutano a comprendere il passato, migliorare il presente e pianificare un futuro migliore” con queste parole l’assessore alla Transizione digitale e Innovazione Giuseppe La Mensa annuncia il completato del sistema di infomobilità della città che si fonda sulla raccolta e sull’elaborazione di dati. La città dunque si adegua alle altre del Paese migliorando la mobilità delle persone grazie all’utilizzo della tecnologia.

A Caltanissetta un’app per i mezzi pubblici

“Il nuovo sistema di infomobilità di Caltanissetta – afferma il sindaco Roberto Gambino – non è più un progetto ma una realtà fruibile da tutti e da subito. Parliamo di un’app dedicata per i mezzi pubblici, di una rete di sensori per l’analisi dei flussi di traffico e della qualità dell’aria, di sensori in grado di gestire i posti auto all’interno dei tre principali parcheggi comunali e di molto altro”.

Nei giorni scorsi infatti è stato compiuto l’ultimo passo rilevante ovvero l’installazione delle paline intelligenti nelle fermate principali, per visualizzare gli orari di arrivo in maniera dinamica. Si tratta di un sistema che comunica tramite tecnologia wireless Gsm/Gprs con ogni mezzo pubblico dotato opportunamente di un dispositivo di localizzazione satellitare (Gps).

Un’app per conoscere con precisione la posizione del veicolo

Grazie a questo dispositivo è possibile conoscere con precisione la posizione del veicolo in ogni momento e trasmetterla alla palina, che dopo un preciso calcolo rispetto al tragitto prestabilito del mezzo, ne visualizza sul display a led i tempi di attesa.

Tra i punti strategici le paline sono state installate in Corso Umberto I al civico 9, nelle vicinanze della Camera di Commercio, al Viale della Regione n.226 e 44, Via Pier Santi Mattarella n. 28, Via Luigi Monaco n. 56 ovvero di fronte al Pronto Soccorso, Corso Vittorio Emanuele II n. 181 vicino alla farmacia del corso.

Sarà possibile consultare gli orari dei mezzi pubblici

Tra le altre novità tecnologiche già annunciate nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale, la nuova app dedicata “Moovly- Mobility as a service”, grazie alla quale è già possibile consultare gli orari dei mezzi pubblici, esplorare tutte le combinazioni possibili e monitorare gli arrivi in tempo reale.

Monitoraggio della qualità dell’aria e del traffico

È stata anche realizzata una rete di sensori per l’analisi dei flussi di traffico e della qualità dell’aria che permetterà di raccogliere dati preziosi per ottimizzare la circolazione. I dati saranno elaborati da strumenti avanzati di previsione e pianificazione, per anticipare le esigenze dei cittadini e ottimizzare le risorse a disposizione.

Disponibilità in tempo reale degli stalli liberi nei parcheggi

Altri sensori del parcheggio basati sull’intelligenza artificiale sono stati installati e sono già operativi nell’area del parcheggio Grazia, questi forniranno assieme ai dati dei parcheggi Marconi e Medaglie D’Oro la disponibilità in tempo reale degli stalli liberi. Specialisti dell’Università degli Studi di Catania sono già al lavoro nello sviluppo di sistemi di simulazione per progettare nuove modalità di trasporto pubblico intelligenti (on demand).

“Ringrazio – prosegue l’assessore Giuseppe La Mensa – l’ingegnere Giuseppe Dell’Utri e il suo staff per il lavoro svolto. Possiamo insieme trasformare Caltanissetta in una città più connessa, efficiente e sostenibile, già ora, con una nuova esperienza di accesso al trasporto pubblico e, giorno dopo giorno, con le continue evoluzioni di un progetto che cresce dal basso e si evolverà come cantiere digitale aperto. Un modello già alla attenzione della Regione, che intende raccogliere e rilanciare i risultati di questa nostra innovazione su tutto il territorio”.