Moda, addio a Eric Pfrunder: per tre decenni direttore artistico dell’immagine di Chanel

Eric Pfrunder, braccio destro dello stilista Karl Lagerfeld (1933-2019) nel campo della pubblicità, dell’immagine e della fotografia, è morto in un ospedale di Parigi all’età di 74 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di Saint-Germain-des-Prés.

Pfrunder è stato direttore dell’immagine della casa di moda Chanel per tre decenni ed è rimasto direttore artistico dell’immagine per un breve periodo dopo la morte di Lagerfeld, lasciando l’incarico nell’estate del 2021. In quel periodo aveva condiviso il ruolo con la direttrice artistica della maison, Virginie Viard. Pfrunder si è occupato di pubblicità, marketing, eventi e digitale.

Ma man mano che Virginie Viard ha gradualmente espanso la propria influenza sulla storica casa di moda francese, ciò inevitabilmente ha diminuito il raggio d’azione di Pfrunder in Chanel. Pfrunder era entrato a far parte di Chanel nel 1983. Quando Karl Lagerfeld si lamentò della scarsa qualità di uno shooting realizzato nel 1987 da un fotografo esterno, Pfrunder fu il primo a consigliargli di realizzare personalmente le campagne. Successivamente tutti i servizi fotografici di Karl Lagerfeld furono visionati dal suo direttore dell’immagine. Pfrunder ha anche svolto un ruolo importante nell’aiutare Karl Lagerfeld a passare dalla fotografia su pellicola alla fotografia digitale.

Dopo la morte di Lagerfeld, a Eric Pfrunder fu affidata la cura del gigantesco archivio (campagne, ritratti, foto di riviste e studi di architettura) di Karl Lagerfeld.