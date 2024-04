Modica, buoni libro scolastici ancora da pagare

Le somme in attesa riguardano gli anni dal 2019 al 2023 e sono numerose le segnalazioni dei cittadini. Spadaro (Pd): “Il Comune non usi il finanziamento per altre tipologie di spesa”

MODICA – Il Comune di Modica è in forte ritardo nel pagamento alle famiglie dei buoni libro di diversi anni scolastici. Infatti, le famiglie modicane attendono ancora il pagamento dei relativi contributi per gli anni scolastici che vanno dal 2019 al 2023 e sono tante a riguardo le segnalazioni di cittadini che pur avendo anticipato fior di quattrini per le spese scolastiche dei propri figli, ad oggi non hanno ancora ricevuto il rimborso dei buoni libro a cui hanno diritto.

Le famiglie ancora in attesa del pagamento dei buoni libro

Insomma, una situazione abbastanza pesante per le famiglie e che denota le già gravi difficoltà finanziarie dell’Ente di Palazzo San Domenico, in predissesto dal 2012 e che è sempre più in difetto con i pagamenti ai propri fornitori, dipendenti e cittadini.

A raccogliere il malcontento delle famiglie modicane è il consigliere comunale del Pd, Giovanni Spadaro, il quale ha già presentato un’interrogazione a riguardo. In particolare, il consigliere d’opposizione chiede di conoscere i motivi del mancato pagamento da parte dell’amministrazione dei buoni libro per i suddetti anni scolastici.

In particolare le somme in questione ammontano a ben 131.099,08 euro per l’anno 2019/2020; 96.228,90 euro per il 2020/2021, la stessa somma superiore di qualche centinaia di euro, per il 2021/2022 e infine ben 168.163,28 euro per il 2022/2023.

Il Comune deve restituire oltre 492mila euro

Il Comune di Modica deve quindi restituire alle famiglie una somma pari a 492.395,20 euro. Somma già trasferita dalla Regione ma che il Comune non ha ancora rimborsato alle famiglie e che nello stesso tempo non può distrarre ad altro, come evidenziato dallo stesso consigliere Spadaro nella sua interrogazione che puntualizza come “i contributi per il pagamento di buoni libro sono somme vincolate e, pertanto, dal momento del loro trasferimento da parte dell’Ente regionale, tali somme devono essere pagate a chi ne ha fatto richiesta senza possibilità alcuna da parte dell’amministrazione comunale di utilizzarle per fronteggiare altre tipologie di spesa”.

In merito a tale vicenda, da parte dell’amministrazione comunale soltanto una comunicazione pubblica, sul sito del Comune, che avvisa che “È in pagamento il contributo libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 e che gli utenti troveranno l’importo accreditato sul loro conto corrente, attraverso il codice Iban comunicato, mentre chi non ha prodotto il codice Iban, può ritirare la somma per cassa, rivolgendosi all’Ufficio scuola c/o Palazzo della Cultura in corso Umberto”. Nulla, però, viene detto per gli altri 3 anni scolastici arretrati e per i quali le famiglie modicane ne attendono ancora il rimborso.