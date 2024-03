Modica, inaugurato il “Giardino dei Giusti”

L’area sarà inserita nel circuito internazionale che comprende circa 200 spazi simili in tutto il mondo. La prof. Zacco: “Alberi dedicati a Nicholas Winton e Felicia Bartolotta Impastato”

MODICA – A Milano sorge nel Parco Monte Stella, a Modica si trova nel parco di San Giuseppe u Timpuni. Stiamo parlando del ‘Giardino dei Giusti’ che grazie all’Istituto comprensivo ‘S. Marta – E. Ciaceri’, con il patrocinio del Comune e dell’associazione Gariwo, sorge adesso anche nella città della Contea.

Il giardino pensato come luogo di memoria, incontro e dialogo per tutta la comunità, con l’obiettivo di onorare i Giusti di tutto il mondo, raccontando le loro storie e perpetuando, attraverso la cura dell’albero, la memoria e l’azione meritevole dei Giusti, rappresenta la fase finale del Percorso Legalità, al quale hanno partecipato le classi di scuola primaria e secondaria di I grado dell’istituto.

“Un percorso emozionante fatto di ascolto, confronto, condivisione, con la partecipazione al concorso ‘Adotta un Giusto’, dove i bambini e i ragazzi – ha sottolineato la referente alla Legalità ed educazione civica dell’istituto, Stefania Zacco – hanno mostrato di essere sensibili, attenti, partecipi, con la realizzazione di opere meravigliose. Il giardino è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica, Grazia Basile, che già nel 2017 aveva realizzato il primo giardino dei Giusti a Pozzallo, insieme agli alunni, ai docenti dell’Istituto comprensivo ‘G. Rogasi’ e all’amministrazione comunale, presso la villa comunale cittadina. Gli insegnanti dell’istituto ‘S. Marta – E. Ciaceri’ hanno accolto con entusiasmo la proposta della dirigente, che ringraziamo per la passione e la tenacia che infonde in ogni iniziativa educativa, convinti che la memoria del bene, consegnata al racconto delle azioni dei Giusti, abbia un’importante funzione educativa e possa promuovere una cittadinanza attiva, solidale e responsabile”.

La fondazione Gariwo (acronimo di Gardens of the righteous worldwide), nata nel 1999 a Milano, ha creato nel 2003, insieme al Comune di Milano, sull’esempio dello Yad Vashem di Gerusalemme, il primo Giardino dei Giusti di tutto il mondo al Monte Stella, e da allora circa duecento Giardini sono sorti negli anni in Italia e nel mondo, grazie alla passione di amministratori pubblici, associazioni, insegnanti, semplici cittadini. Da quest’anno anche il Giardino dei Giusti della città di Modica sarà inserito in questo circuito nazionale ed internazionale.

“A Modica gli alberi sono dedicati a due figure di Giusti – ha aggiunto Stefania Zacco – ossia a Nicholas Winton e Felicia Bartolotta Impastato. Il primo, adottato dai ragazzi di scuola secondaria di I grado, era un semplice agente di cambio britannico che visita la Cecoslovacchia nell’autunno del 1939 e rimane sconvolto: percepisce il pericolo che incombe sui bambini ebrei confinati nei ghetti di Praga e organizza l’operazione Kindertransport, che porterà alla salvezza di 669 bambini”.

“Felicia Bartolotta Impastato, adottata dai bambini di scuola primaria, è stata una donna coraggiosa e forte, che riesce a superare il dolore per la morte del figlio, combattendo la mafia per tutta la vita, in memoria di Peppino e di tutte le vittime di sopruso; è diventata simbolo di resistenza, e, come ha detto la nipote Elisa ai nostri alunni, ‘resistenza’ è una parola bellissima”, ha concluso Stefania Zacco.