Modica, il punto sugli impianti sportivi

Mentre alcune strutture sono regolarmente aperte, altre non sono accessibili ai cittadini, prima tra tutte la piscina comunale chiusa da mesi. Il sindaco rassicura: "I lavori partiranno a breve"

MODICA (RG) – Quali sono le condizioni degli impianti sportivi nella Città della Contea?

Se da un lato parte delle strutture sportive, presenti quasi in ogni quartiere e zona della città, sono pienamente fruibili dalla collettività, dall’altro ve ne sono alcuni chiusi da qualche tempo, come l’auditorium di piazzale Baden Powell, chiuso da anni per inagibilità, o la piscina comunale, chiusa da mesi e quindi non disponibile per tutti i cittadini che vorrebbero fruire di un impianto pubblico e che invece sono costretti a rivolgersi alle strutture private o addirittura a rinunciarne del tutto. Insomma, una situazione che richiede di essere affrontata affinché possa essere garantito, a tutti i cittadini che hanno necessità o voglia il diritto a praticare lo sport.

Di questo abbiamo parlato direttamente col primo cittadino di Modica, Maria Monisteri, detentrice anche della delega allo Sport, la quale ci ha rassicurati sulle buone condizioni e sulla piena fruibilità degli impianti sportivi cittadini, anche se ve ne sono altri, ad oggi chiusi, come nel caso della piscina comunale “che – ci ha spiegato Monisteri – da qui a breve partiranno dei lavori di ammodernamento, pertanto, per una questione di sicurezza e fin quando non saranno ultimati tali lavori, la struttura non potrà essere disponibile”.

Per quanto riguarda, invece, l’auditorium di piazzale Baden Powell, qualche tempo fa era già stata data la notizia di cessione dal Comune alla Provincia con un vincolo d’uso per la realizzazione di una nuova scuola. Intanto, proprio riguardo alle condizioni degli impianti sportivi cittadini, nei mesi scorsi è stato annunciato il finanziamento di ben sei milioni e mezzo di euro di fondi del Pnrr per due impianti sportivi di Modica.

Il Polisportivo di contrada Caitina ed il PalaScherma di via Catagirasi potranno essere rinnovati e adeguati. Le gare di appalto e di affidamento dei lavori sono state già avviate, dopo la comunicazione che i due progetti presentati dall’Ente di Palazzo San Domenico erano stati ammessi a finanziamento. Un primo finanziamento di 3,3 milioni di euro riguarda il riammodernamento del Polisportivo grazie ai lavori riguardanti il terreno di gioco la pista di atletica e gli spogliatoi.

L’impianto, pertanto, potrà avere nuova vita giacché versa da anni in condizioni precarie ed è fruibile solo parzialmente dal pubblico. Il secondo finanziamento di 3,2 milioni di euro interessa invece il PalaScherma per lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico.