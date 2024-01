Modica, rinascita dello stadio Tantillo di Frigintini

Stanziati 700.000 euro di fondi Pnrr, nell’ambito del bando “Sport e periferie”, per la rigenerazione del campo di calcio. Drago: “Un obiettivo del mio assessorato messo a segno”

MODICA – La città della Contea poco prima della pausa natalizia ha messo a segno un’importante colpo in merito all’impiantistica sportiva e alla rigenerazione urbana. Infatti, è stata l’unica città iblea a ottenere 700.000 euro di finanziamento dai fondi Pnrr relativi al bando “Sport e periferie 2023” per la rigenerazione dello Stadio Tantillo nella frazione di Frigintini.

A giugno 2023 la Giunta Monisteri ha deciso di partecipare all’avviso con la realizzazione di un progetto di massima e uno studio di fattibilità, perché il Tantillo aveva tutte le caratteristiche richieste dall’avviso. Si tratta di una struttura sportiva in un territorio strategico, che versa in condizioni non generose per poterlo definire campo sportivo.

L’assegnazione dei fondi ministeriali, oltre a premiare la tempestività della giunta nell’intercettare i fondi, permetterà di riqualificare un impianto sportivo andando oltre il mero campo di calcio uno standard delle città italiane. Il progetto di massima prevede la dismissione dell’attuale struttura per realizzare un nuovo e moderno impianto sportivo polivalente, che comprenderà: campo di calcio a 11, un campo di calcio a 7, uno di pallacanestro, uno di pallavolo e uno di tennis. Nel progetto completo sono in programma uno skate park, l’area fitness e una parete rocciosa per le arrampicate.

Antonio Drago, assessore ai lavori pubblici, al QdS sottolinea che “Quando è uscito questo avviso, con il Sindaco ci siamo messi subito a lavoro per formalizzare tutta la documentazione necessaria, e per questo mi sento di ringraziare chi ha lavorato insieme a noi, da tecnici a tutto l’ufficio che si è messo a disposizione e ha trattato la questione con massima priorità. La riqualificazione delle strutture sportive è un obiettivo del mio assessorato e di questa amministrazione e con determinazione lo stiamo portando avanti. Questo è il primo finanziamento messo a segno a pochi giorni dal nostro insediamento. Personalmente ho contattato tutte le associazioni sportive e parlato con loro per capire meglio le esigenze e le necessità, cosi da fare la giusta richiesta per la riqualificazione del Tantillo”.

Il Tantillo da struttura dimenticata, si prepara ad essere un centro di aggregazione per i tanti appassionati dello sport, visto che sorge in una posizione geografica raggiungibile da diverse frazioni del comprensorio ibleo. La nuova struttura sarà a disposizione di scuole e delle diverse società sportive per la realizzazione delle diverse attività sportive a favore della cittadinanza.

La prima trance di lavori sarà coperta grazie ai 700mila euro dall’avviso “Sport e periferie” a cui si aggiunge un co-finanziamento di 200mila euro provenienti dal bilancio comunale. Per completare tutto il progetto e la realizzazione di tutte altre strutture saranno necessari altri 2.100.000 euro. Per questo finanziamento si sta interessando anche Ignazio Abbate, deputato regionale, che inserirà questo ambizioso progetto nella programmazione regionale con i fondi comunitari.

L’intervento di riqualificazione nella prima parte prevederà la realizzazione della struttura polivalente con tribune coperte per gli spettatori e spogliatoi e la realizzazione dei campi da gioco di calcio, basket, tennis e pallavolo. A corredo delle strutture sportive sarà realizzato un nuovo parcheggio. La nuova struttura sarà anche indipendente dal punto di vista energetico con la realizzazione di un impianto fotovoltaico.