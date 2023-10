Modica, villa Cascino abbandonata a se stessa

Il parco comunale, nel cuore del centro storico, è chiuso: servono interventi di manutenzione straordinaria. Il Comune rassicura: “L’Amministrazione sta facendo il possibile per renderlo fruibile”

MODICA (RG) – Il parco comunale “Villa Cascino”, situato nel cuore del centro storico della Città della Contea, nuovamente chiuso alla fruibilità dei cittadini e abbandonato al suo lento e continuo declino.

Al suo interno sarebbero tante le manutenzioni da eseguire periodicamente per mantenerla fruibile alla cittadinanza, evitando nello stesso tempo il peggioramento delle sue condizioni. Ad oggi però la villa, dopo la gestione affidata a un privato che per qualche anno ha garantito la manutenzione e la sua preservazione, rimane chiusa per l’impossibilità dell’Ente di poter intervenire e di conseguenza per le condizioni di insicurezza al suo interno.

Tutto ciò nonostante un progetto di 400 mila euro che da anni è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche ma che non è stato mai realizzato. Nella scorsa consiliatura ne è stato chiesto più volte conto e ragione all’Amministrazione comunale a suo tempo in carica, ma le risposte sono sate quasi sempre evasive e non soddisfacenti. Intanto la villa continua ad autodistruggersi fin quando il Comune non interverrà direttamente o tramite un nuovo affidamento in gestione.

L’auspicio di tanti, pertanto, è che la nuova Amministrazione abbia maggiore interesse per le aree a verde cittadine e in particolare per tale polmone, una delle più grandi aree a verde della città. Delle sue critiche condizioni e della sua possibilità di diventare nuovamente fruibile per i cittadini ne abbiamo parlato col neo assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Drago, il quale, in merito, ha dichiarato che “l’intenzione di questa Amministrazione comunale è di riaprirlo al più presto, ma per fare ciò occorre trovare una fonte di finanziamento attraverso la quale finanziare il progetto che da anni è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, anche perché le critiche condizioni delle casse comunali a oggi non permettono alcun intervento di manutenzione e a maggior ragione la realizzazione del progetto di ristrutturazione”.

A tal riguardo anche i fondi del Pnrr potrebbero diventare un utile strumento per realizzare il progetto di riqualificazione del parco, ma adesso pare che tali fondi sarebbero disponibili soltanto per le opere già appaltate mentre tutte le altre ne rimarrebbero fuori.

A questo punto l’alternativa rimane quella dell’affidamento a un’associazione o a qualche ente in grado di gestire il parco, garantendo nello stesso tempo i necessari interventi di manutenzione, ma ad oggi, purtroppo, tutto continua a tacere e la villa continua a morire.