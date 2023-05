Molesta e pedina ragazzina a scuola: bidello indagato a Marsala

Il bidello 63enne è indagato anche per atti persecutori (“stalking”) e violenza privata aggravata in danno della stessa minore.

La vicenda, che risale al 2020 ma che segna oggi un altro passo in avanti verso la giustizia, è accaduta nel trapanese ed è di quelle scabrose. Nelle vesti di orco il bidello di una scuola. L’uomo prese di mira una ragazzina, pedinandola e seguendola con la bicicletta con l’intento di approcciarla sessualmente. Comportamento che causò profondo turbamento psichico nella giovane. Giovane altresì minacciata di vita se avesse raccontato quanto successo nel vecchio casolare di campagna ubicato nell’agro tra Marsala e Mazara del Vallo. Fu in questo conteso che avrebbe condotto la ragazzina, per altro figlia di “amici di famiglia”, con la scusa di andare a raccogliere funghi. Una violenza sfumata grazie al fermo rifiuto della dodicenne, sotto choc, di abbassarsi i pantaloni ma che nulla potè fare dinanzi all’atto masturbatorio dell’uomo.

Coinvolta anche la moglie

Già condannato, in primo grado, dal Tribunale di Marsala a 5 anni e 9 mesi di carcere per tentata violenza sessuale su una ragazzina di 12 anni e corruzione di minorenne, adesso il bidello 63enne è indagato anche per atti persecutori (“stalking”) e violenza privata aggravata in danno della stessa minore. E con il bidello è indagata, per falsa testimonianza e calunnia, anche la moglie. Ciò a seguito delle dichiarazioni rese nel processo al marito, la cui sentenza è stata emessa il 18 maggio 2022. Ai due coniugi è stato notificato l’avviso conclusione indagini preliminari, atto che solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.