Molestano dipendente all’interno di un negozio e prendono a pugni i clienti: arrestati due ucraini

Due cittadini ucraini sono stati arrestati a Matera dalla Polizia di Stato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e un terzo è stato denunciato per molestie a una dipendente di un esercizio commerciale, luogo in cui ci sono stati momenti di tensione quando i tre sono entrati. Secondo la ricostruzione, erano ubriachi. Uno dei tre ha più volte molestato una dipendente tanto che alcuni clienti del negozio sono intervenuti invitando a smetterla ma per tutta risposta sono stati presi a pugni, in modo non grave. Un carabiniere, libero dal servizio ma in divisa, è intervenuto per tentare di fermarli, rischiando a sua volta di essere colpito. Poco dopo sono arrivati gli agenti di una volante e della squadra mobile che hanno ristabilito la calma. I due arrestati in flagranza di reato sono stati prima sottoposti ai domiciliari e poi rimessi in libertà.