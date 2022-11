Mondiali, il Senegal convoca Manè: “Useremo stregoni per guarirlo”

Il Senegal ha deciso di convocare ugualmente Sadio Manè per il Qatar nonostante il brutto infortunio al ginocchio rimediato con il Bayern Monaco

Sadio Manè rischia seriamente di saltare i Mondiali in Qatar.

La stella del Bayern Monaco, infatti, ha rimediato un infortunio al tendine del ginocchio destro durante l’ultima gara di Bundesliga e il suo recupero per la Coppa del Mondo appare complicato.

Il Senegal, tuttavia, non perde le speranze e ha deciso di convocare ugualmente l’ex Liverpool in vista dell’inizio del torneo.

I Leoni della Teranga sono disposti a tutto pur di avere con sè l’idolo dell’intero paese, nel vero senso della parola: “Utilizzeremo gli stregoni – ha dichiarato Fatma Samoura, dirigente senegalese e segretario generale della Fifa, ai microfoni dell’emittente Europe 1 – Non so se saranno efficaci, ma in questo caso li useremo comunque. Speriamo nei miracoli: deve essere presente”.

Il ct Aliou Cissè comunicherà la lista dei 26 convocati nella giornata di venerdì ed avrà tempo, in caso di forfait di Manè, a modifiche della rosa in caso d’infortuni fino a 24 ore prima la gara d’esordio del Senegal.